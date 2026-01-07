پخش زنده
پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، از اجرای همزمان سه پروژه عمرانی مهم زیربنایی شامل دو بیمارستان و یک ندامتگاه در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این پروژهها با مشارکت سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی در حال اجرا هستند و تکمیل آنها نقش حیاتی در بهبود خدمات درمانی و قضایی منطقه خواهد داشت.
جزئیات پروژههای درمانی
۱. بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس:
این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در حال اجرا است. مدیرکل راه و شهرسازی تأکید کرد که تأمین منابع مالی، عامل کلیدی برای تسریع روند بهرهبرداری از این بیمارستان خواهد بود.
مساحت زمین: ۵۲,۰۰۰ متر مربع
زیربنا: ۱۸,۵۰۰ متر مربع
تعداد طبقات: ۳ طبقه
۲. بیمارستان ۳۰۵ تختخوابی میاندوآب:
این مرکز درمانی با ظرفیت بیشتر، نقش مهمی در تأمین نیازهای درمانی شهرستان میاندوآب ایفا خواهد کرد.
زیربنا: ۳۲,۹۵۰ متر مربع
مساحت زمین: ۴۸,۷۱۷ متر مربع
تعداد طبقات: ۵ طبقه
وضعیت پروژه ندامتگاه سلماس
آرامون همچنین به آخرین وضعیت پروژه ندامتگاه سلماس اشاره کرد و اعلام داشت که این طرح با پیشرفت ۹۰ درصدی، در مراحل نهایی تکمیل و بهرهبرداری قرار دارد.
این ندامتگاه با هدف ارائه محیطی استاندارد ساخته شده و شامل بخشهای زیر است:
زیربنای ساختمان اصلی: حدود ۷,۰۰۰ متر مربع
زیربنای ساختمان جانبی: ۱,۶۰۰ متر مربع
امکانات: بندهای مجزا، ساختمان اداری و کارگاههای حرفهآموزی.
مدیرکل راه و شهرسازی این اظهارات را در حاشیه سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به استان آذربایجان غربی بیان نمود.