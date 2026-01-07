پخش زنده
مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام از پوشش بیش از ۹۰ درصدی اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حبیب اله محبی» مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام اظهار داشت: با تلاشهای انجامشده و حمایت مسئولان ارشد استان، بیش از ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش اجرای طرح هادی قرار گرفتهاند که اجرای طرح در تمام یا بخشی از این روستاها به پایان رسیده و استان در زمره استان های برتر قرار دارد.
وی افزود: در مجموع ۶۰۷ روستای دارای سکنه در استان وجود دارد که از این تعداد، ۳۷۸ روستا دارای بیش از ۲۰ خانوار هستند.
محبی اضافه کرد: با توجه به اینکه اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار جزو اولویتهای کاری و تکالیف قانونی محسوب میشود، اجرای این طرح در روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام مطرح کرد: در حوزه عمران روستایی، طی سال گذشته بالغ بر یک میلیون مترمربع عملیات آسفالت، زیرسازی و بهسازی معابر در بیش از ۱۳۴ روستای شهرستان اجرا شده است.
وی یادآور شد: همچنین برای سال ۱۴۰۴ نیز اجرای همین میزان عملیات آسفالت پیشبینی شده تا از نظر کمی و کیفی، اجرای طرح هادی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
محبی عنوان کرد: در بخش مسکن روستایی نیز مطابق سهمیه سالانه، سهمیه ۴۰۰۰ واحدی از مراجع ملی اخذ شده که تاکنون بیش از ۲۰۰۰ واحد به بانکهای عامل معرفی شده است، از این تعداد، برای ۱۴۰۰ واحد عقد قرارداد انجام شده و حدود ۶۷۰ واحد نیز به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از محرومین روستایی، ۵۰۰ واحد مسکونی برای خانوارهای بیبضاعت و کمبرخوردار در دست اجراست که تخصیص اعتبارات بلاعوض برای تکمیل این واحدها در حال انجام است.