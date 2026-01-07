پخش زنده
فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار روغن احتکاری به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان شوشتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالا، مأموران پلیس امنیت و اطلاعات استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار نگهداری اقلام احتکاری را در شهرستان شوشتر شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با رعایت حقوق شهروندی، از محل مورد نظر بازدید کرده و تعداد ۵۹۰ حلب روغن سرخکردنی ۱۶ کیلویی، ۹۰۰ کارتن روغن کرهای قنادی و ۵۰ کیسه آرد سفید کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام کشفشده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان شوشتر معرفی شد.