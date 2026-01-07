به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: حذف ارز ترجیحی، نه یک سیاست انتخابی بلکه یک ضرورت برای بازگشت به سیاستگذاری صحیح اقتصادی است.

عبدالسلام مام عزیزی در نهمین جلسه شورای اداری گفت:ارز ترجیحی به دلایل گوناگونی که به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است و با هدف حفظ سبد معیشتی مردم و کمک به خانوار‌های کشور تاکنون ادامه داشته است، ولی با گذشت زمان ناکار آمدی آن آشکار شده است.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی گرچه در کوتاه مدت به جهش اقلام مصرفی مردم و افزایش تورم منجر خواهد شد، اما حذف آن سبب می‌شود در بلند مدت به دلیل جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور زمینه کنترل تورم برای سیاستگذاران مالی و پولی تسهیل شود.

مقام عالی شهرستان اضافه کرد: توزیع رانت و فساد گسترده در کنار افزایش شدید قیمت جهانی کالا‌های اساسی، عدم اصابت به هدف، از بین بردن بهره وری در بکارگیری نهاده‌های تولیدی و آسیب به تولید ملی و از بین رفتن تعادل مالی دولت از چالش‌های وجود ارز ترجیحی است که رئیس جمهور بر همین اساس دستور آن را صادر کرده‌اند.

سرپرست فرمانداری اشنویه همچنین با اشاره به دو انتخابات پیش رو میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی ضمن اعلام فراهم شدن تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و سالم و قانونمند بر عدم جانبداری و عدم استفاده از امکانات دولتی له یه علیه نامزد‌های احتمالی تاکید و گفت با متخلفین در این رابطه قانونی برخورد خواهد شد

پیگیری امورات بازگشایی مرز کیله شین، قدردانی از مقام عالی استان، معاونین استاندار، شورای تامین و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان و مجموعه امدادگران هلال احمر و نیرو‌های مردمی ومحلی در کمک به نجات مرزنشینان و تقدیراز اعضای ستاد مدیریت بحران در چند روز گذشته برف و وکولاک، توجه به هشدار‌های هواشناسی، خودحفاظتی ادارات، صرفه جویی در مصرف انرژی، تکریم مردم در ادارات و رعایت نظم اداری از دیگر محور‌های سخنان سرپرست فرمانداری اشنویه در این جلسه بود

در این جلسه امامان جمعه اشنویه و نالوس نیز در سخنانی مسئولان را به حل مشکلات مردم و خدمت بیش از پیش و رعایت تقوا و پرهیزکاری سفارش کردند

در پایان جلسه خالند اسماعیلی بعنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری اشنویه و بایزید شریفی بعنوان سرپرست بخشداری نالوس معرفی و از زحمات و خدمات سید یاسر حسینی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی سابق فرمانداری و رحمان نالوسی بخشدار سابق نالوس قدردانی شد.

همچنین به پاس تلاش اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در ده روز گذشته از تعدادی از اعضا و عوامل ستاد بحران شهرستان از طرف فرماندار و روسای شورا‌های اسلامی اشنویه و نالوس تجلیل شد.