ارزیابی قاریان قرآن برای اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵، از امروز آغاز شد و روز جمعه با اعلام اسامی قاریان عضو «کاروان قرآنی نور»، این ارزیابی خاتمه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید رحمانی، داور رشته وقف و ابتدای هیأت ارزیاب انتخاب قاریان جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ (کاروان قرآنی نور)، گفت: ارزیابی‌های این دوره، از امروز هفدهم تا جمعه نوزدهم دی ماه در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در حال برگزاری است.

آقای رحمانی ادامه داد: گزینه‌های معرفی شده برای عضویت در کاروان قرآنی نور، یا به طور مستقیم از مرکز امور قرآنی اوقاف یا از طریق نهاد‌ها و دستگاه‌های فعال قرآنی در سراسر کشور ، معرفی می‌شوند و داوران فایل تصویری اجرای تلاوت آنها را ارزیابی می‌کنند.

این داور هیئت ارزیاب تصریح کرد: ترکیب هیئت داوران ارزیاب این آزمون را به ازای هر رشته، دو داور تشکیل می‌دهد و داوران در چهار رشتۀ صوت، لحن، وقف و ابتدا و تجوید، فایل‌های تصویری دریافتی از متقاضیان را قضاوت می‌کنند.

این داور بین‌المللی دربارۀ ملاک‌های داوری قاریان برای انتخاب در کاروان قرآنی نور، گفت: ملاک تنها اجرای تلاوت آنها و توجه به مسائل و مبانی فنی نیست، بلکه مواردی همچون اداره مجلس و اجرای تلاوت جذاب نیز از جمله امتیازاتی است که در ارزیابی‌ها لحاظ می‌شود.

آقای رحمای افزود: جوان‌گرایی در انتخاب، دیگر ملاک است و تلاش می‌شود حتی‎‌الامکان قاریانی انتخاب شوند که پیش‌تر به این سفر معنوی اعزام نشده‌اند (حج‌اولی).

وی ادامه داد: فایل‌های تصویری اجرای تلاوت با کیفیت مناسب و با در نظر گرفتن برخی موارد فنی و مهندسی در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با همکاری و نظارت شورای عالی قرآن ضبط شده و در اختیار هیئت داوران قرار می‌گیرد. در این نوبت نیز اعضای هیأت ارزیاب، حدود ۱۰۰ فایل تصویری اجرای تلاوت را در سه روز ارزیابی می‌کنند.

این داور بین المللی تأکید کرد: در ترکیب اعضای «کاروان قرآنی نور» هر ساله، افراد باسابقه و پیشکسوت نیز حضور دارند تا از تجربه آنها دربارۀ مشخصات این سفر معنوی برای توفیق هرچه بیشتر کاروان، نهایت حُسن استفاده شود.

وی اضافه کرد: پس از این سه روز، اسامی قاریان نهایی برای اعزام به حج تمتع اعلام خواهد شد که معمولاً یک گروه تواشیح و یک یا دو حافظ قرآن نیز براساس ارزیابی هیأت ارزیاب مستقل، به این تعداد افزوده می‌شود تا با همراهی چند پیشکسوت قرآنی، یک گروه بیست و چند نفره، در موسم حج، محافل، کرسی و مجالس قرآنی برای زائران بیت‌الله الحرام برگزار کنند.