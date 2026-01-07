تور ملی والیبال برفی به میزبانی هیات والیبال استان تهران و با پاداش ۸۰۰ میلیون ریالی برای چهار تیم برتر در پیست دیزین برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته والیبال برفی در نظر دارد چند دوره مسابقات تور ملی والیبال برفی را در سه ماهه پایان سال جاری برگزار کند و بر این اساس تور ملی والیبال برفی دیزین از ۲۵ تا ۲۷ دی‌ماه به میزبانی هیات والیبال تهران برگزار خواهد شد.

ورود تیم‌های روز پنج‌شنبه ۲۵ دی است و مراسم قرعه‌کشی ساعت ۲۰ شب در هتل دیزین برگزار می‌شود.

مسابقات نیز روز‌های جمعه و شنبه ۲۶ و ۲۷ دی ماه پیگیری خواهد شد. ورودی این رقابت‌ها ۱۰۰ میلیون ریال است و ۸۰۰ میلیون ریال نیز پاداش برای چهار تیم برتر در نظر گرفته شده است.

این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی برای حضور تیم‌های ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا دارد که بهمن ماه در همدان برگزار خواهد شد.

تیم‌های متقاضی شرکت در تور ملی والیبال برفی دیزین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیر کمیته والیبال برفی تماس بگیرند.

گفتنی است رشد و توسعه والیبال برفی از سال ۱۳۹۷ در دستور کار فدراسیون قرار گرفته است و در چند سال اخیر و در راستای سیاست‌ها و اهداف کلان فدراسیون در بخش والیبال برفی مسابقات متعددی در این رشته ورزشی برگزار شده است که تور ملی والیبال برفی دیزین، هشتمین دوره این رقابت‌ها محسوب می‌شود.