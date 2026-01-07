استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه ملت و نظام جمهوری اسلامی عمیقاً مدیون ایثار و فداکاری جانبازان هستند،گفت: خدمت‌رسانی به قشر ایثارگر نباید به صورت فصلی و مقطعی انجام شود، بلکه مسئولان باید همواره خود را در مسیر خدمت‌رسانی به آنان بدانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در نشستی صمیمی با جانبازان سرافراز استان، به ویژه جانبازان قطع نخاع دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: احساس خستگی تنها زمانی به سراغ انسان می‌آید که مشاهده کند هنوز نتوانسته است زمینه شایسته‌ای برای خدمت‌رسانی مؤثر به جانبازان فراهم آورد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه، با قدردانی ویژه از صبر و مجاهدت خانواده‌های جانبازان، تصریح کرد: پدران، مادران، همسران و فرزندان جانبازان، مجاهدان واقعی هستند و زحمات بی‌دریغ آنان بسیار ارزشمند است.

وی افزود: بهترین پاداش این مسیر متعالی، رضایت خداوند متعال است.

رحمانی با بیان اینکه در سایه فداکاری شهدا و جانبازان، مدیران شب و روز را برای خدمت‌رسانی نمی‌شناسند، توصیه‌ها و نصیحت‌های خانواده‌های شهدا و جانبازان را چراغ راه مدیران در مسیر خدمت صادقانه به مردم دانست.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، از پیگیری چند مصوبه مهم برای بهبود وضعیت جانبازان خبر داد و به تأمین تجهیزات، برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده از ظرفیت منطقه آزاد جهت واردات ویلچر و سایر اقلام مورد نیاز جانبازان در دست انجام است اشاره کرد.

همچنین تجهیزات درمانی از جمله اینکه دانشگاه علوم پزشکی متعهد به اختصاص یک دستگاه آمبولانس ویژه برای جانبازان شده است.

رحمانی گفت: دعوت از نمایندگان جانبازان در کمیته مناسب‌سازی محیط و همچنین بررسی طرح‌های ایجاد آسایشگاه و اعزام سفر‌های زیارتی برای جانبازان و خانواده‌هایشان با همکاری بنیاد شهید از دیگر برنامه‌ها است.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد که منابع مالی لازم برای اجرای این اقدامات تأمین شده و با جدیت کامل پیگیری خواهند شد.