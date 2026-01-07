با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ و حذف ارز ترجیحی برای چند دهک اول جامعه، هزار تن روغن و برنج به‌منظور جبران کمبود‌ها و پاسخ به افزایش تقاضا وارد استان اصفهان شد.

ورود هزار تن روغن و برنج به استان برای تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ از امروز طرح کالابرگ همزمان با حذف ارز ترجیحی برای چند دهک اول جامعه در استان اصفهان وارد مرحله اجرا شد؛ طرحی که هدف آن حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان و مدیریت عادلانه یارانه کالا‌های اساسی عنوان شده است.

همزمان با آغاز اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه کالا‌های اساسی در اصفهان با افزایش مراجعه مردم روبه‌رو شدند.

شهروندان برای تهیه ۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ به بازار مراجعه کردند که این موضوع به افزایش تقاضا در روز‌های ابتدایی اجرای طرح انجامید.

در همین راستا و برای جلوگیری از بروز کمبود در بازار، هزار تن روغن و برنج وارد استان اصفهان شد. این محموله‌ها از طریق تریلی‌ها وارد استان شده و در حال تخلیه در انبارهاست تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار فروشگاه‌های بزرگ و مراکز عرضه قرار گیرد.

به گفته مسئولان، ورود این حجم از روغن و برنج نقش مهمی در تأمین پایدار بازار و پاسخ به افزایش تقاضای ناشی از اجرای طرح کالابرگ خواهد داشت و اجازه نخواهد داد قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی بماند.

برخی شهروندان اصفهانی اجرای طرح کالابرگ را اقدامی مثبت می‌دانند و معتقدند با حذف ارز ترجیحی، واسطه‌ها حذف شده و یارانه به‌جای واردکنندگان، مستقیماً به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

افزایش تقاضا در روز‌های نخست اجرای طرح، موجب کاهش مقطعی برخی کالا‌ها از جمله روغن در تعدادی از فروشگاه‌ها شد؛ موضوعی که با ورود محموله‌های جدید در حال مدیریت است.

همزمان، دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌اند نظارت‌ها تشدید شده و تعزیرات حکومتی با حضور میدانی در بازار، روند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی را رصد می‌کند تا از کمبود و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

مسئولان دولتی تأکید دارند اجرای طرح کالابرگ در ابتدای مسیر قرار دارد و نواقص احتمالی آن در ادامه شناسایی و اصلاح خواهد شد تا هدف نهایی طرح، یعنی حمایت مؤثر از معیشت خانوار‌ها و ثبات بازار، محقق شود.