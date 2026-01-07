\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d\u0650 \u0627\u0631\u0632 \u062a\u0631\u062c\u06cc\u062d\u06cc \u0648 \u062d\u0630\u0641 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0648\u0644 \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u0646\u0631\u062e \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0645\u060c \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0627\u0631\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n