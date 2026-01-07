پخش زنده
امروز: -
معاون سابق اجرایی نیروی زمینی، پس از سالها خدمت صادقانه به میهن اسلامی، در سن ۶۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرحوم امیر سرتیپ کیومرث شرفی متولد ۱۳۴۲ شهر اسدآباد همدان و از فرماندهانِ جنگ تحمیلی بود که هشت سالِ دفاع مقدس در خطِ مقدم و در عملیاتهای مهم و حساس بسیاری شرکت داشت و به درجه جانبازی نائل شد.
او از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ فرمانده لشکر ۲۸ کردستان بود، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ بهعنوان جانشین فرمانده قرارگاه منطقهای شمالغرب نزاجا فعالیت میکرد، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ فرماندهی قرارگاه منطقهای شمالغرب را برعهده داشت و در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ معاون عملیات نیروی زمینی ارتش بود.
مراسم تشییع و تدفین جانباز سرافراز امیر سرتیپ کیومرث شرفی، پنجشنبه ۱۸ دی ماه ساعت ۹ صبح از تیپ ۳۱۶ شهید قهرمان نیروی زمینی ارتش به سمت باغ بهشت انجام میشود.