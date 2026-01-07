پخش زنده
کتاب فیلمنامه «سکه من» نوشته ستار خادم جعفری با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی شهرستان اسلامشهر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این کتاب معرفی کوتاهی از نویسنده ارائه شده و سپس داستانی کوتاه با پیامی عمیق و انسانی روایت شده است. «سکه من» داستان یک حرکت کوچک و یک کمک ساده است؛ حرکتی که میتواند آغازگر تغییرات بزرگ در زندگی انسانها باشد. این اثر، روایتی از امید، عشق و نیکوکاری است و مخاطب را به تجربه واقعی مهربانی دعوت میکند.
ستار خادم جعفری پیش از این، کتابهای متعددی از جمله «قرآن؛ فیلمنامه تجربه»، «مجموعه اشعار «فانوس خیال» و «قصههای قرآنی برای کودکان و نوجوانان» را منتشر کرده است.
همچنین تألیف و انتشار کتابهایی در حوزه تکنیک بازیگری و نمایشنامهنویسی از جمله برنامهها و فعالیتهای حرفهای این نویسنده در عرصه فرهنگ و هنر به شمار میرود.