برای مقابله با پدیده تخلفات ساختمانی و رعایت اصول شهرسازی در مدیریت شهری، سختگیری‌های قانونی و تنظیم گزارش‌های دقیق و کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهر‌های تابعه شهرستان مشگین شهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری اردبیل ۱۷ دی ماه با اعلام این خبر در نشست مشترک با فرماندار و مدیران ادارات مشگین شهر گفت: این طرح با هدف ایجاد وحدت رویه و فرهنگ‌سازی و نظارت لازم از طریق استانداری و اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها اِعمال خواهد شد.

احمد کنعانپور اضافه کرد: با هدف مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید اجرای قانون و رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی مهندسی و بهداشتی در سرلوحه کاری شهرداری‌ها و دبیران کمیسیون ماده صد باشد و اعضای نظام مهندسی ساختمان هم با جدیت این موارد را رعایت کنند.

وی با اشاره به آمار‌های موجود در سطح استان در زمینه تخلفات ساختمانی و رعایت اصول شهرسازی در مدیریت شهری گفت: تمام ساخت و ساز‌ها باید پس از سپری کردن مراحل قانونی و بر مبنای اصول و ضوابط شهرسازی انجام گیرد تا شاهد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سطح شهر‌های استان نباشیم.

در این نشست مهدی بخشی، فرماندار مشگین شهر نیز با مهم خواندن اجرای طرح ممیزی املاک در شهر‌های تابعه و استفاده از فناوری‌های روز در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، اجرای سریع این طرح توسط شهرداران و اعضای شورا‌های اسلامی شهر و حاکمیت قانون در این زمینه را خواستار شد.

بابک نونهال، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشگین شهر نیز در ادامه این نشست با اشاره به موارد قانونی و حمایت از حقوق عمومی، برخورد با مظاهر ساخت و ساز‌های غیرمجاز و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، هماهنگی بین نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دبیرخانه کمیسیون ماده صد در سطح شهر‌های تابعه را مهم دانست و بر هماهنگی و همکاری بین شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌ها و ارگان‌ها در زمینه برخورد با عوامل ساخت و ساز غیرمجاز و پرهیز از رویه‌های غیرقانونی و غیر فنی در مقابله با این مقوله تاکید کرد.