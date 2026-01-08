به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از اجرای طرح گسترده پایش مصرف انرژی در ادارات و اماکن عمومی خبر داد؛ طرحی که طی آن ۶۵۷۷ مرکز دولتی و عمومی زیر ذره‌بین کارشناسان گاز قرار گرفت تا پایداری شبکه و آرامش مصرف‌کنندگان خانگی حفظ شود.

صابری فر با تأکید بر اینکه پایش دقیق مصرف گاز تنها یک دستورالعمل اداری نیست، افزود: هدررفت انرژی نه تنها به شبکه فشار می‌آورد، بلکه هزینه‌های اضافی برای مردم و دولت ایجاد می‌کند و هر اقدام پیشگیرانه، نقشی مستقیم در صیانت از سرمایه ملی، کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش ایمنی جامعه دارد و نشان‌دهنده اهمیت مسئولیت‌پذیری جمعی در مدیریت منابع ارزشمند کشور است.

وی با اشاره به اینکه در فرآیند اجرای این طرح، ۵۵۸ اخطار کتبی و شفاهی به مراکز متخلف ابلاغ شده است، افزود: همچنین با شناسایی موارد مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده، در ۱۴ مرکز از ادامه مصرف غیرمتعارف جلوگیری به عمل آمد و در ۶۶۴ مورد نیز جریان گاز مراکز متخلف به‌صورت موقت قطع شد.

صابری فر ادامه داد: نزدیک به ۳ هزار اداره و مرکز عمومی هم با رعایت الگوی صحیح مصرف، پیام قدردانی و تشکر شرکت گاز را به‌دلیل همکاری مؤثر در حفظ پایداری شبکه دریافت کرده اند.