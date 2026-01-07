پیروزی تیم شهداب در برابر طبیعت اسلامشهر و برد تیم چادرملوی اردکان مقابل فولاد سیرجان، شهداب را در لیگ برتر والیبال صدرنشین کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد از هفته یازدهم لیگ برتر والیبال کشور تیم شهداب یزد در اسلامشهر مقابل طبیعت این شهر به میدان رفت و در پایان موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۳ بر ۰ شکست دهد.

شهداب در ست‌های اول تا سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا تعداد برد‌های خود را به عدد ۱۰ برساند و دو رقمی کند.

از سوی دیگر طبیعت هشتمین شکست خود را تجربه کرد تا برای حضور در جمع مدعیان با مشکل جدی رو‌به‌رو شود.

اما در اردکان تیم چادرملوی این شهر توانست با نتیجه ۳ بر ۰ تیم مدعی فولاد سیرجان را با شکست بدرقه کند.

چادرملوی اردکان در دست‌های اول تا سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید.

چادرملوی اردکان با پیروزی بر تیم صدرنشین فولاد سیرجان، در رده سوم جدول قرار گرفت و تیم شهداب را هم صدر نشین کرد.