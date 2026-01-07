پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام از آغاز امتحانات رشتههای غیرپزشکی بهصورت مجازی از ۲۰ دیماه خبر داد و گفت: امتحانات گروه علوم پزشکی با یک هفته تأخیر و بهصورت حضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «بهروز ناصری» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام اظهار داشت: امتحانات پایانترم رشتههای غیرپزشکی این دانشگاه از تاریخ ۲۰ دیماه آغاز شده و بهصورت مجازی برگزار میشود.
وی افزود: امتحانات گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام با توجه به شرایط آموزشی و الزامات اجرایی، با یک هفته تأخیر از ۲۸ دیماه و بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری منظم امتحانات انجام شده است.