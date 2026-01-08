به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضاء گفت: پرورش و تولید ماهی زینتی از جمله شغل‌های زود بازده همراه با صرفه اقتصادی بالا است و آقای نظری، جوان کار آفرین بیضایی در روستای تنگ خیاره این شهرستان با استفاده از یک فضای ۲۰۰ متری و سرمایه گذاری ۲ میلیارد تومانی و با اخذ مجوز یک واحد پرورش و تولید انواع ماهی زینتی راه اندازی کرده است.

صدیقه مویدی ادامه داد: این جوان کارآفرین سالانه بیش از ۳۰ هزار قطعه انواع ماهی زینتی تولید و روانه بازار می‌کند که علاوه بر خودش برای دو نفر دیگر بطور مستقیم و چندین نفر نیز غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

او افزود: کاهش مصرف آب، هزینه پایین راه اندازی، زود بازده بودن، وجود بازار عرضه، درآمد مناسب، امکان صادرات و پر طرفدار بودن از مهمترین مزایای پرورش و تولید ماهی زینتی است.

مویدی بیان کرد: ماهیان زینتی عمدتاً در آکواریوم نگهداری می‌شوند و در این واحد تولیدی بیش از ۱۰ گونه ماهیان زینتی از جمله آنجل، گویی، سورم، سوارتل و نترا تولید می‌شود.