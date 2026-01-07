پخش زنده
دولت با تصویب پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد، گامی حمایتی برای پایداری فعالیت قشر زحمتکش کامیونداران برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر راه و شهرسازی از تصویب پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد به رانندگان و کامیونداران خبر داد؛ تصمیمی که با هدف کاهش فشار هزینههای جاری و کمک به استمرار فعالیت ناوگان حملونقل جادهای اتخاذ شده است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به افزایش قیمت قطعات، لاستیک و هزینههای نگهداری خودروهای سنگین، گفت: رانندگان و کامیونداران در ماههای اخیر با رشد چشمگیر هزینهها مواجه شدهاند و دولت خود را موظف میداند از این قشر اثرگذار در زنجیره تأمین کشور حمایت کند.
به گفته وی، بر اساس این مصوبه، رانندگان واجد شرایط و با بررسی عملکرد حرفهای آنان، میتوانند از وام ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد بهرهمند شوند؛ تسهیلاتی که میتواند بخشی از هزینههای تعمیر، نوسازی و تأمین اقلام مصرفی ناوگان را جبران کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به مشکلات رانندگان در حوزه بیمه سبز و اخذ ویزا برای ترددهای برونمرزی، تأکید کرد: پیگیری رفع این موانع در دستور کار مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه قرار دارد و تلاش میکنیم با هماهنگیهای دیپلماتیک، مسیر فعالیت رانندگان بینالمللی تسهیل شود.
صادق خاطرنشان کرد: حملونقل جادهای ستون فقرات اقتصاد کشور است و حمایت از رانندگان، در واقع حمایت از جریان پایدار کالا و معیشت مردم محسوب میشود.