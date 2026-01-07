پخش زنده
امروز: -
تمامی مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام میشود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و سایر نهادها نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این اطلاعیه از هموطنان درخواست شده است، اخبار مربوط به طرح کالابرگ را از طریق سایت و کانالهای رسمی اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رسانههای رسمی کشور دنبال کنند.
هموطنان گرامی تنها پیامکهایی که از سرشماره v.refah ارسال میشود، مورد تایید است و این پیامکها فاقد هر گونه لینک است.
راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاهها از طریق پیام رسان "بله" و درگاه و برنامه "شمیم" امکام پذیراست.
برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص مییابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل میشود.