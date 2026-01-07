در مقابل تهدیدات و دخالت‌های رئیس جمهور آمریکا در امور کشورمان اساتید و جامعه نخبگان دانشگاه‌های استان به رفتار‌های غیر قانونی، شرورانه و استکباری واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حاجیلری یکی از اساتید دانشگاه گلستان گفت: کشور‌هایی که اسمشان در سازمان ملل ثبت شده قانونا مستقل از یکدیگر هستند یعنی هیچ کشوری اجازه دخالت در اداره امور آن کشور را ندارد.

محسن مزیدی استاد دانشگاه هم گفت: خودمان برای اداره امور داخلی کشورمان تصمیم می‌گیریم و اجازه نخواهیم داد هیچ بیگانه‌ای خصوصا رییس جمهور آمریکا در امور داخلی کشورمان دخالت کند و ثبات منطقه را بهم بزند.

علی اصغر تناور کارشناس سیاسی نیز گفت: ما برای اینکه با این توطئه‌ها مقابله کنیم نیازمند چند نکته هستیم نکته اول تبعیت و توجه به منویات رهبر معظم انقلاب است و دوم اینکه، یکی از وظایفی که همه ما چه مسئولین چه مردم و همه اقشار دارند حفظ وحدت و انسجام در مقابله با توطئه‌های بیگانگان از جمله اسرائیل و آمریکاست.

ولی اله شهابی استاد دانشگاه نیز گفت: ما تلکلیفی جز دو موضوع نداریم که یکی قوی شدن از نظر علمی، اقتصادی، حقوقی، و فناوری است.

او بیان کرد: دومین موضوع داشتن اتحاد و انسجام که سرمایه بزرگی است و امروز می‌تواند در مقابل ترامپ بایستد.

زکریا اسفندیاری استاد دانشگاه نیز گفت: ایران کشوری منحصر‌به‌فرد است و ترامپ دوباره اشتباه نکند.