به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مردم شیراز عصر امروز از میدان شاهزاده قاسم با برپایی عزاداری به سمت حرم مطهر امین ولایت حرکت کردند و در سوگ حضرت موسی علیه السلام اشک ماتم ریختند.
عزاداران همچنین ضمن تاکید بر اتحاد و همددلی همه مردم یاوه گویی و دخالتهای رئیس جمهور آمریکا در اموردداخلی کشورمان را بی اساس دانسته و آنرا محکوم کردند.