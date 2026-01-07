بنا به اعلام مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان ستوان یکم محمود حقیقت جمعی صبح امروز هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهید حقیقت جانشین فرمانده پاسگاه انتظامی شهر دراز ایرانشهر متولد زاهدان و دارای دو فرزند، دختر هفت ساله و سه ساله بوده است

تلاش جهت شناسایی عامل یا عاملین جنایت در دست اقدام است.

مراسم تشییع این شهید والا مقام فردا پنجشنبه ساعت ۹ صبح از محل میدان امام حسین علیه السلام به سمت گلزار شهدا زاهدان تشییع خواهد شد.

بدینوسیله از امت حزب الله و مردم شهید پرور دعوت می‌شود، در این مراسم معنوی شرکت کنند.