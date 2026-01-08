مدیرکل امور مالیاتی گیلان از واریز بیش از ۲ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها استان برای اجرای طرح‌های عمرانی، امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر، ۲ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و عشایر استان برای تامین هزینه‌های اجرایی طرح‌های زیرساختی و عمرانی این واحد‌ها واریز شد.

وی با بیان اینکه از این میزان، امسال حدود هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌های استان و حدود هزار میلیارد تومان هم به حساب دهیاری‌ها واریز شده است، افزود: همچنین بیش از ۳۶ میلیارد تومان به حساب فرمانداری‌ها برای روستا‌های بدون دهیاری واریز شد و بقیه هم به عشایر استان تعلق گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به سهم شهرداری رشت، گفت: در ۹ ماهه امسال، حدود ۷۴۱ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری رشت اختصاص یافت.

حسن صیاد زمردی با بیان اینکه عوارض مالیات بر ارزش افزوده نقش مؤثری در تامین مالی پروژه‌های توسعه شهری و روستایی دارد، تاکید کرد: منابع حاصل از این محل به‌عنوان یکی از پایدارترین درآمد‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقاء خدمات عمومی در شهر‌ها و روستا‌های استان هزینه می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان خواستار تقویت فرهنگ مالیاتی با همکاری شهرداران شد و گفت: معرفی و نام گذاری معابر یا پروژه‌های شاخص شهری که اجرای آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل مالیات تأمین شده است، می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی شهروندان با نتایج پرداخت مالیات داشته باشد.