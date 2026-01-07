دولت در تامین هدفمند یارانه بخشهای آسیبپذیر تولید و صنعت مصمم است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت و وزارت صمت در تامین هدفمند یارانه مورد نیاز بخشهای آسیبپذیر تولید و صنعت مصمم است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ از وزارت صمت، سید محمد اتابک در نشست شورای معاونین وزارت صمت، بر مراقبت از تولید و نهادههای اولیه این بخش بر اساس تحولات صورت گرفته، تاکید کرد.
وی از بخشهای سیاستگذار و توسعهای خواست، امکانات نظارتی و اجرایی را برای پیادهسازی کامل این طرح مهم اقتصادی وارد کار کنند.
در این نشست، راهکار دولت در انتقال یارانه کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرفکننده، بررسی شد و ارکان وزارت صمت و سازمانهای استانی برای اجرای این طرح در بخشهای صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی کردند.