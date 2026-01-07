استاندار کرمانشاه گفت: بهبود معیشت مردم اولویت نخست برنامه‌های دولت است و همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی موظف‌اند با تمام توان در این مسیر، کاهش نگرانی مردم و پاسخ به مطالبات بحق آنان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی امروز شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه برنامه اولویت‌دار دولت به‌صورت ویژه بر بهبود معیشت مردم متمرکز شده است، اظهار کرد: این برنامه با نگاهی توأمان به معیشت مردم و تقویت حوزه تولید طراحی شده و یکی از الزامات موفقیت آن، آگاهی‌بخشی، تبیین صحیح و شفاف‌سازی ابعاد مختلف طرح برای مردم است و مردم باید در جریان کامل این طرح قرار بگیرند و ابهامات آنان به‌درستی پاسخ داده شود.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم مسئولیت بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌های اقتصادی دارند.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشد تا سوالات و ابهامات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

دکتر حبیبی با تشریح فلسفه اجرای طرح جدید دولت گفت: هدف اصلی دولت، انتقال یارانه کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی است؛ در گذشته یارانه‌ها در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد، اما به دلیل ضعف نظارت مصرف‌کننده اصلی و مردم عملاً از آن کم بهره بودند و همین موضوع موجب ایجاد رانت و نابرابری می‌شد.

وی ادامه داد: دولت با هدف جلوگیری از این شکاف رانتی و اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، این طرح را طراحی و عملیاتی کرده است تا یارانه مستقیماً به مردم برسد؛ هدف نهایی این سیاست، ثبات قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم است که تحقق آن نیازمند نظارت دقیق و مستمر بر بازار است.

دکتر حبیبی با اشاره به آمار واردات کالا‌های اساسی تصریح کرد: سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی هزینه می‌شد، اما با وجود این، همچنان در تأمین این کالا‌ها با مشکل مواجه بودیم؛ بنابراین اجرای این طرح اجتناب‌ناپذیر بود و امروز تحت عنوان طرح بهبود معیشت مردم در حال اجراست.

وی نقش دستگاه‌ها را در اجرای موفق این طرح کلیدی دانست و گفت: جهاد کشاورزی نقش محوری در تأمین کالا‌های اساسی دارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت مهمی در کنترل بازار و هماهنگی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر عهده دارد که این هماهنگی باید به‌گونه‌ای باشد که آرامش و ثبات بازار حفظ شود.

مدیر ارشد استان از برگزاری نشست هماهنگی خبر داد و افزود: در یکی دو روز آینده، نشست توجیهی و هماهنگی با حضور فرمانداران، مدیران‌کل جهاد کشاورزی و مدیران شهرستانی و مدیران حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد تا ابعاد مختلف این طرح بزرگ اقتصادی با هماهنگی کامل در سطح استان اجرایی شود.

وی در ادامه به موضوع آبزیان و شیلات اشاره کرد و گفت: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارش بسیار خوبی در این حوزه ارائه شد و اقدامات قابل توجهی نیز انجام گرفته است؛ استان کرمانشاه از غرب تا شرق و مرکز استان ظرفیت‌های بسیار مناسبی در حوزه آبزی‌پروری دارد و همجواری با کشور عراق که ذائقه بالایی برای مصرف ماهی دارد، یک فرصت مهم صادراتی برای استان محسوب می‌شود.

دکتر حبیبی تأکید کرد: برای توسعه این بخش، تکمیل زنجیره تولید از ابتدا تا انتها بسیار ضروری است؛ همچنین باید برای صادرات برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و حمایت از بخش خصوصی، واگذاری امور به فعالان این حوزه و تشکیل هرچه سریع‌تر کارگروه تخصصی آبزیان و شیلات با اولویت مهندسی کشاورزی و شیلات ضروری است تا موضوعات این بخش به‌صورت هفتگی پیگیری و به نتیجه برسد.