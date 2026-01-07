به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری، در این درگیری‌ها که از عصر امروز آغاز شد، اغتشاشگران با سلاح‌های جنگی و شکاری به سمت نیرو‌های فراجا شلیک کردند که ۳ نفر از نیرو‌های فراجا به شهادت رسیدند و تعدادی هم زخمی شدند.

عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: اغتشاشگران همچنین به برخی اماکن دولتی آسیب زدند.

مرکز شهرستان لردگان در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.