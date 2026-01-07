مرز‌های شمالی کشور در استان گیلان طی ۹ ماهه سال جاری شاهد ترانزیت بیش از یک میلیون تن کالا بوده‌اند؛ آماری که از تداوم نقش راهبردی ایران در کریدور‌های تجاری منطقه و افزایش سهم ترانزیت ورودی به کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان از ترانزیت بیش از یک میلیون تن کالا از مرزهای این استان خبر داد و گفت: طی ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً یک میلیون و ۱۵ هزار و ۹۳۴ تن کالای ترانزیتی از مرزهای آستارا و بندر انزلی جابه‌جا شده است.

فریبرز مرادی با اشاره به افزایش ترانزیت ورودی کشور افزود: از این میزان، ۷۷۸ هزار و ۹۷۸ تن به ترانزیت ورودی اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که بیانگر تقویت جایگاه ایران در مسیرهای ترانزیتی شمال ـ جنوب و افزایش اعتماد کشورهای منطقه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است.

وی با تشریح عملکرد حوزه واردات اظهار کرد: در این مدت، ۱۱۰ هزار و ۳۱۹ تن کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و به‌طور کامل از مرز آستارا وارد کشور شده است.

مرادی در ادامه به وضعیت صادرات اشاره کرد و گفت: ۹۴۹ هزار و ۴۵۱ تن کالا عمدتاً از طریق مرز آستارا و مرزهای جاده‌ای استان گیلان صادر شده که این میزان نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است. میوه، تره‌بار و انواع کاشی از مهم‌ترین اقلام صادراتی در این بازه زمانی بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین از خروج ۲۳۶ هزار و ۹۵۶ تن کالای ترانزیتی از کشور خبر داد و افزود: تمامی این میزان به‌عنوان ترانزیت خروجی از مرز آستارا انجام شده است.

وی تأکید کرد: استمرار رشد ترانزیت از مرزهای شمالی، نقش گیلان را به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم تجارت خارجی کشور تثبیت کرده و می‌تواند در تحقق اهداف کلان توسعه حمل‌ونقل، افزایش درآمدهای ترانزیتی و تقویت جایگاه ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای مؤثر باشد.