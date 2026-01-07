به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه تخصصی بررسی مسائل و مشکلات پارک ملی دریاچه ارومیه به ریاست حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و با حضور علیرضا سید قریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، مهران نظری معاون توسعه مدیریت و منابع، بهزاد شیرپنجه رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه و جمعی از روسا و کارشناسان معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در این جلسه بهزاد شیرپنجه رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه گزارشی از آخرین وضعیت این پارک ملی را در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و به بیان چالش‌های مهم موجود در این پارک ملی مانند مشکل تردد به جزایر زیستگاهی پرداخت.

در ادامه تصمیمات لازم در راستای رفع مسائل و تسهیل در روند بهبود وضعیت حفاظتی این پارک ملی اتخاذ گردید.