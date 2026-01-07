به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این واحد‌ها در زمینه تولید مواد اولیه صنعت خودرو و برق، سیلیکون پایه، پروفیل فولاد آلیاژی و نوار یو پی وی سی در حال فعالیتند.

در این بازدید، استاندار از عزم مدیران کل برای حل مشکلات حوزه صنعت خبر داد و بر اهمیت توسعه صنایع پلیمری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش تولید تاکید کرد.

نوذری، حمایت از واحد‌های صنعتی فناورمحور، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال پایدار را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد.