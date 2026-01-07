پخش زنده
امروز: -
استاندار قزوین در قالب برنامه «چهارشنبههای با صنعت» از سه واحد تولیدی شهرک صنعتی کاسپین آبیک بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این واحدها در زمینه تولید مواد اولیه صنعت خودرو و برق، سیلیکون پایه، پروفیل فولاد آلیاژی و نوار یو پی وی سی در حال فعالیتند.
در این بازدید، استاندار از عزم مدیران کل برای حل مشکلات حوزه صنعت خبر داد و بر اهمیت توسعه صنایع پلیمری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش تولید تاکید کرد.
نوذری، حمایت از واحدهای صنعتی فناورمحور، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال پایدار را از اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد.