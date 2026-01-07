پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از بازدید بیش از سه هزار دانشآموز مقاطع مختلف تحصیلی از موزه تاریخ طبیعی ارومیه در سهماهه نخست سال تحصیلی جاری خبر داد.
مختارخانی با بیان اینکه این بازدیدها با هدف ارتقای آگاهیهای زیستمحیطی و نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از طبیعت در بین دانشآموزان برگزار شده است، اظهار کرد: در جریان این برنامهها، کارشناسان محیطزیست آموزشهای متناسب با سن دانشآموزان را ارائه کردند.
وی افزود: حفاظت از تنوع زیستی، اهمیت حیاتوحش، مدیریت پسماند، صرفهجویی در مصرف آب و نقش شهروندان در صیانت از محیطزیست از جمله محورهای آموزشی این بازدیدها بوده است.
خانی با اشاره به نقش آموزشهای غیررسمی تصریح کرد: موزههای تاریخ طبیعی بستر مناسبی برای انتقال عینی و ملموس مفاهیم زیستمحیطی هستند و تجربه نشان داده است که این نوع آموزشها تأثیر بیشتری در شکلگیری نگرشهای مثبت زیستمحیطی در کودکان و نوجوانان دارد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارومیه در پایان خاطرنشان کرد: این اداره با همکاری آموزشوپرورش، تداوم و گسترش این برنامههای آموزشی را در دستور کار دارد.