در هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان، سپاهان اصفهان درخانه نتیجه را به حریف تهرانی واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در چارچوب هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران که در سالن ملت اصفهان برگزار شد، تیم والیبال سپاهان اصفهان مقابل تهران با نتیجه ۲ بر ۳ شکست خورد.

در این دوره از مسابقات، تیم سپاهان در دست اول با نتیجه ۲۸ بر ۳۰، دست چهارم ۱۴ بر ۲۵ و دست پنجم ۱۳ بر ۱۵ نتیجه را به حریف تهرانی واگذار کرد و در دست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱، دست سوم ۲۵ بر ۱۸ از حریف تهرانی برد.

تیم والیبال سپاهان در رتبه چهارم جدول و پیکان تهران هم در رتبه ششم جدول لیگ برتر والیبال قرار دارد.