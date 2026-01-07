پخش زنده
کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: آخرین بررسیها نشان میدهد، از اواخر وقت روز جمعه سامانه بارشی وارد استان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،قطره گفت: برای امروز و فردا در بیشتر ساعات آسمانی صاف را نظارهگر هستیم.
وی افزود: در این مدت در بعدازظهرها شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهیم بود.
قطره افزود: در طول روز روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود، از همینرو در ارتفاعات و در جاهایی که انباشت برف داریم، احتمال ریزش بهمن وجود دارد.
وی گفت: آخرین بررسیها نشان میدهد، پیشبینی میشود از اواخر وقت روز جمعه شاهد ورود یک سامانه بارشی به استان باشیم و تا اوایل روز یکشنبه بهصورت متناوب فعال بوده و طی این مدت، بهصورت افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران است.