رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از اعمال بیش از ۱۴۰۰ مورد جریمه برای خودروهای آلاینده و فاقد معاینه فنی و توقیف ۱۸ خودروی سنگین دودزا خبر داد و گفت تشدید نظارتها و اجرای دقیق قوانین، به عنوان راهکار اصلی کاهش آلودگی هوا در دستور کار جدی دستگاههای اجرایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید شهند در جلسه شورای ترافیک و حمل و نقل این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد گفت: برخورد با خودروهای آلاینده هوا و فاقد معاینه فنی به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا، در دستور کار جدی دستگاه های اجرایی و نظارتی قرار دارد.
وی با اشاره به نقش قابل توجه خودروهای فرسوده و بدون معاینه فنی در تشدید آلودگی هوا افزود: اعضای شورای ترافیک بر اجرای دقیق قوانین و تشدید نظارت بر تردد این خودروها تأکید کردند.
شهند با بیان اینکه ترافیک یکی از عوامل مؤثر در افزایش آلودگی هواست اظهار داشت: توسعه حمل و نقل عمومی راهکار اساسی کاهش ترافیک و به تبع آن کاهش آلودگی هواست و در این راستا افزایش پایش های میدانی و شناسایی خودروهای آلاینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی گفت: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی پلیس راهور شهرستان ملارد در این جلسه، ۱۰۶۸ مورد جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی و ۳۶۵ مورد جریمه برای خودروهای آلاینده اعمال شده و همچنین ۱۸ دستگاه خودروی سنگین دودزا توقیف و از تردد آنها جلوگیری شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد در پایان تصریح کرد: موضوع ترافیک و آلودگی هوا از چالش های مهم حوزه محیط زیست به شمار می رود و اجرای مصوبات شورای ترافیک می تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا، ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.