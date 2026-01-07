تیم والیبال مهرگان نور در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل شهرداری ارومیه تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که در یکی از مسابقات، تیم مهرگان نور در سالن غدیر ارومیه میهمان شهرداری این شهر بود.

مهرگان نور که با چهار برد و ۱۱ امتیاز در رده هشتم جدول قرار داشت، پس از پیروزی در هفته دهم، با انگیزه کسب امتیاز به مصاف شهرداری ارومیه رفت اما در نهایت موفق به عبور از میزبان نشد.

شهرداری ارومیه در این دیدار با نتایج ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید تا مهرگان نور هفتمین شکست خود را در فصل جاری تجربه کند.

این مسابقه بدون حضور تماشاگر و به مدت ۸۹ دقیقه برگزار شد و تیم مهرگان نور در جریان بازی یک کارت زرد تأخیر دریافت کرد.