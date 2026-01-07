پخش زنده
راهداران پرتلاش ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با وجود شرایط سخت جوی، توانستند محور گلهبادوش – الیگودرز را پس از بارش سنگین برف بازگشایی و امنیت عبور و مرور را برقرار کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بارش شدید برف در روزهای اخیر موجب بستهشدن مسیر ارتباطی گلهبادوش – الیگودرز و اختلال در رفتوآمد ساکنان این منطقه شده بود. راهداران با حضور میدانی و استفاده از ماشینآلات سنگین راهداری، عملیات برفروبی، یخزدایی و پاکسازی جاده را از ساعات اولیه صبح آغاز کردند و پس از چند ساعت تلاش موفق به بازگشایی کامل مسیر شدند.