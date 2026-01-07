پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست مراغه از شناسایی یک سایت جدید فسیلی با قدمتی بیش از ۲۵ میلیون سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا زارع گفت: این کشف علمی و راهبردی با وجود فسیلهای نادر نومولیت، نهتنها به بازخوانی تاریخ زمینشناسی شمالغرب ایران کمک میکند، بلکه مراغه را در آستانه تبدیلشدن به یکی از کانونهای ژئوپارک و گردشگری علمی کشور قرار میدهد.
با اعلام شناسایی یک سایت جدید فسیلی در این شهرستان، این کشف را نقطهعطفی در مطالعات زمینشناسی، فسیلشناسی و توسعه زمینگردشگری منطقه دانست.
زارع با تشریح ویژگیهای علمی این محوطه فسیلی اظهار کرد: سایت شناساییشده حاوی فسیلهای ارزشمند نومولیت است که بر اساس بررسیهای اولیه، قدمتی بیش از ۲۵ میلیون سال داشته و به دوره سوم زمینشناسی (ترشیاری) بازمیگردد.
وی افزود: این یافتهها از منظر علمی، نقش مهمی در بازسازی تاریخ زمینشناسی و شرایط زیستمحیطی گذشته منطقه ایفا میکنند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست مراغه با اشاره به ماهیت این فسیلها تصریح کرد: نومولیتها که در ادبیات علمی به «سکهسنگ» شهرت دارند، فسیل جانوران دریایی تکیاختهای هستند که عمدتاً در بسترهای آهکی شکل گرفتهاند و بهویژه در سنگآهکهای بازمانده از دوره ائوسن یافت میشوند. مطالعه این فسیلها اطلاعاتی دقیق و ارزشمند درباره شرایط اقلیمی، زیستی و محیطی میلیونها سال پیش در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
وی با اشاره به وسعت این محوطه فسیلی خاطرنشان کرد: این سایت در محدودهای به وسعت حدود ۳۰ هکتار قرار دارد و بهدلیل تراکم و تنوع بالای فسیلها، میتواند بهعنوان یک آزمایشگاه طبیعی برای مطالعات دانشگاهی، پژوهشهای بینالمللی و پروژههای علمی میانرشتهای مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
زارع با تاکید بر ظرفیتهای گردشگری این کشف گفت: این محوطه فسیلی علاوه بر ارزش علمی کمنظیر، از منظر زیباییشناسی طبیعی و زمینگردشگری نیز واجد اهمیت است و میتواند در آینده به یکی از محورهای اصلی توسعه ژئوپارکها و گردشگری علمی تبدیل شود؛ ظرفیتی که نقش مؤثری در ارتقای جایگاه مراغه در نقشه گردشگری تخصصی کشور خواهد داشت.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست مراغه در ادامه با اشاره به پیشینه درخشان این منطقه در حوزه فسیلشناسی بیان کرد: مراغه بهواسطه وجود فسیلهای متنوع مهرهداران، بهدرستی به «بهشت فسیلشناسان» شهرت یافته است. طی هشت مرحله کاوش علمی انجامشده در سالهای گذشته، نزدیک به ۶ هزار قطعه فسیل از جانوران مهرهدار از جمله زرافه، فیل، کرگدن و اسب کشف و استخراج شده که هر یک روایتگر بخشی از تاریخ زیستی این سرزمین است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تداوم پژوهشهای علمی اظهار کرد: انجام مطالعات فسیلی منسجم، هدفمند و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی میتواند بسیاری از ابهامات مربوط به دورههای مختلف زمینشناسی منطقه مراغه را برطرف سازد. قرار گرفتن این منطقه در مسیر مهاجرتی پستانداران دوران سوم زمینشناسی میان اروپا، آفریقا و آسیای شرقی، جایگاه علمی و بینالمللی آن را دوچندان کرده و بر لزوم حفاظت، مطالعه و معرفی شایسته این میراث طبیعی تاکید میکند.