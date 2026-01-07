پخش زنده
نوسانات و افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی این روزها به یکی از دغدغههای اصلی مردم و اصناف تبدیل شده است. در پی این نوسانات، همکاران ما به میان مردم رفتهاند تا از نزدیک با دیدگاهها و خواستههای آنان آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در گفتگو با تعدادی از شهروندان، مشخص شد که نظارت بر بازار و تثبیت قیمتها از مهمترین مطالبات مردم به شمار میآید. یکی از شهروندان در این باره گفت: نظارت بر بازار و قیمتها باید جدیتر گرفته شود تا مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.
برخی از شهروندان نیز بر این باورند اگرچه گفتوگوهایی درباره عرضه کالاهای زیاد در بازار وجود دارد، اما کالاها به اندازه کافی در دسترس مصرفکنندگان قرار نمیگیرد.
یکی از فروشندگان محل نیز گفت: با وجود اینکه در انبارهای ما کالاهای کافی موجود است، اما به دلیل مشکلات توزیع و کمبود نقدینگی، نمیتوانیم آنها را به دست مشتریان برسانیم.
مردم همچنین تأکید دارند که کنترل قیمتها میتواند به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.
یک شهروند دیگر افزود: کنترل قیمتها موجب افزایش قدرت خرید خواهد شد و این موضوع میتواند به ثبات بازار کمک کند.
با توجه به این شرایط، مطالبات شهروندان به طور کلی شامل پیگیری کنترل قیمتها، افزایش قدرت خرید و نظارت بیشتر بر بازار است. این خواستهها به وضوح نشاندهنده نیاز فوری برای بازگشت ثبات به بازار و بهبود شرایط معیشت مردم است.