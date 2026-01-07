پخش زنده
عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین در نشستی خبری با حضور نمایندگانی از رسانههای اصلی چین برخی از مهمترین رویدادهای سال گذشته میلادی و زمینههای تعامل ایران و چین را برشمرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ رحمانی فضلی، سفر رئیس جمهور ایران به چین و شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، توافق سران دو کشور در زمینه افزایش همکاریهای فی مابین و همچنین حمایت چین به همراه روسیه از حقوق ایران پس از فعال شدن اسنپ بک را از نشانههای افزایش تعاملات و همکاریهای ایران و چین در سال گذشته میلادی عنوان کرد.
به گفته سفیر ایران در چین هم اکنون روابط، همکاریها و مناسبات ایران و چین در بالاترین حد خود قرار دارد و هرگز نگاه دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین المللی تا به این حد به هم نزدیک نبوده است.
سفیر ایران در چین همچنین حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه که منجر به کشته شدن هزاران غیر نظامی و آواره کردن دو میلیون نفر از ساکنان این سرزمین شد، در کنار تحولات سوریه و تنشهای مرزی بین هند و پاکستان و همچنین حمله رژیم صهیونیستی به ایران و دخالت نظامی آمریکا در خاک ایران را مهمترین رویدادهای سال گذشته میلادی در منطقه خاورمیانه برشمرد و گفت: مجموع این حوادث باعث شده تا بی ثباتی و عدم قطعیت فضای غالب منطقه غرب آسیا در سال گذشته باشد.
رحمانی فضلی با هشدار درباره تقویت دوباره گروههای تروریستی به دنبال بی ثباتیها در منطقه افزود: این اتفاقات باعث شده تا تروریسم سازمان یافته از سوریه به سمت افغانستان و پاکستان حرکت کرده و در نهایت به خطری بالقوه در نزدیکی مرزهای چین تبدیل شود.
سفیر ایران در چین تاکید کرد: شرایط فعالی منطقه و جهان، همگرایی و همکاری بیشتر کشورها برای مقابله با تهدیدات احتمالی را بیش از هر زمان دیگری ضروری ساخته است.
وی با اشاره به حمله آمریکا به ونزوئلا به عنوان یک کشور مستقل و نادیده گرفتن تمامی موازین و قوانین بینالمللی از سوی آمریکاییها گفت: این اقدام نادیده گرفتن حاکمیت و استقلال کشورهای مستقل و نوعی دهنکجی به قوانین بینالمللی است و قطعا موجب بیثباتی و ایجاد عدم قطعیت بیشتر در جهان خواهد شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در چین افزود: حمله آمریکا به ونزوئلا فقط حمله به خاک یک کشور و نقض حاکمیت ملی یک کشور مستقل نبود، بلکه حمله به تمامی قوانین بینالمللی و نظم موجود جهانی و هر آن چیزی بود که برای حکمرانی عادلانه در جهان نیاز است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه آمریکا نقاب انساندوستانه و بشردوستانه و دموکراسیخواهی را از چهرهی خود کنار زده و با چهرهی واقعی امپریالیستی اش، تمامی قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته گفت: آمریکاییها امروز با اتکا به اندیشهی صلح از طریق قدرت میخواهند نظرات خود را با فشار، تهدید و توسل به زور بر کشورها تحمیل کنند و نتیجه این رفتار آنها سلطه بر دیگر کشورها، غالب کردن نگاه و سبک آمریکایی و رفتن جهان به سمت تک قطبی شدن خواهد بود. آنها میخواهند قوانینی مبتنی بر یکجانبهگرایی، قلدرمآبی و سلطه بر دیگر کشورها با اعمال تهدید و تحریم را بر جهان حاکم کنند.
رحمانی فضلی با بیان این پرسش مهم که وظیفه سایر کشورها به ویژه کشورهای جنوب جهانی در برابر این قدرتطلبی و زورگویی و قلدرمابی آمریکاییها چیست؟ افزود: در برابر چنین اتفاقی جامعه جهانی دو راه دارد؛ اولی برخورد انفعالی و یا تسلیم در برابر زورگویی آمریکا که قطعاً نتیجه آن برقراری جهانی تکقطبی با سلطه کامل آمریکا خواهد بود و راه بعدی این است که کشورهای آزاده و مستقل جهان در برابر این زورگویی مقاومت و ایستادگی و با آن مقابله کنند.
سفیر ایران در چین تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران معتقدیم باید در برابر زورگویی، تجاوز و قلدرمآبی ایستاد و مقاومت کرد و کشورهای مستقل باید با هم متحد و منسجم شده و قدرت بازدارندگی خود را در حوزههای سیاسی، اقتصادی ونظامی در برابر سلطه آمریکا تقویت کنند.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در چین افزود: امیدواریم چین به عنوان یکی از کشورهای موثر و کلیدی در جنوب جهانی و کشوری که عضو موسس و موثر سازمانهایی همچون شانگهای و بریکس است و به عنوان کشوری که رئیس جمهور آن آقای شی، ایدههای خوبی در حوزه امنیت جهانی، توسعه جهانی، تمدن جهانی و حکمرانی جهانی دارد، بتواند نقش موثرتری در نظم جهانی ایفا کند و انتظار میرود چین در مقابله با سلطه گری آمریکاییها گامهای عملی و اقدامات اجرایی در حوزههای مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی، رسانهای و در صورت نیاز در حوزه امنیتی و دفاعی بردارد.
سفیر ایران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره مسائل داخلی ایران گفت: امپراطوری رسانهای آمریکا در تلاش است تا زورگویی، قلدرمآبی و سلطهطلبی آمریکاییها را نسبت به کشورهای دیگر برجسته کنند و از این طریق کشورهای مستقل و ملتها را در موضع ضعف و ترس قرار دهند. اظهارات اخیر ترامپ در مورد مسائل داخلی ایران و برجسته نمایی این اظهارات در رسانههای غربی هم در همین راستاست و نه تنها حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور مستقل و آزاد را زیر سوال برده و نادیده گرفته است، بلکه یک بدعت خطرناک در نظم جهانی است که باید رسانههای مستقل از جمله رسانههای چین با آن مقابله کنند.
رحمانی فضلی افزود: ما با توجه به تجربیاتی که در جنگ دوازده روزه به دست آوردهایم، هر اقدامی که امنیت و حاکمیت ملی ایران را تضمین کند انجام خواهیم داد و این را حق مشروع خود میدانیم.
سفیر ایران در چین با بیان اینکه ایران در ۴۷ سال گذشته تحت شدیدترین تحریمها و فشارها بوده و از همه این فشارها، تجربیاتی آموخته که از آن تجربیات در راستای مقاومسازی خود و تقویت بنیه دفاعیاش استفاده کرده است گفت: ایران در منطقهای مهم و استراتژیک واقع شده و قطعاً آمریکاییها نمیخواهند این منطقه دچار طوفان بیثباتی شود، با این حال همه اقدامات لازم هم در حوزه دفاعی و هم در حوزه تهاجمی اندیشیده شده و اگر خطایی از آمریکاییها سر بزند قطعا پاسخ محکم و پشیمانکنندهای را به آنها خواهیم داد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ما به همه کشورهای منطقه و به همه جهان صراحتاً اعلام کردهایم که به دنبال صلح و ثبات برای همه هستیم و هرگز به دنبال جنگ و نظامیگری نبوده و نیستیم، اما دفاع مشروع را حق ذاتی و مسلم خود میدانیم و در این باره برای هر اتفاقی آمادهایم.
سفیر ایران در چین در پاسخ به سوال دیگری درباره واکنش ایران به اظهارات سران رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اینکه اگر ایران بخواهد فعالیتهای هستهای و بازسازی توانمندی موشکی خود را از سر بگیرد دوباره به آنها حمله خواهند کرد، گفت: اقدامات ما در حوزه فعالیتهای هستهای هیچ ربطی به اظهارات ترامپ نخواهد داشت و ما به صورت مستقل هر آنچه برای منافع ملی خود موثر بدانیم انجام خواهیم داد.
وی افزود: درباره مسائل دفاعی و امنیتی هم ما به عنوان یک کشور مستقل صرفا براساس امنیت ملی و دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود تصمیم میگیریم.
رحمانی فضلی گفت: امروز ایران، خود به دستاوردهای بزرگی در حوزه دفاعی دست پیدا کرده و توانمندیهای دفاعی ایران در حدی هست که این بازدارندگی را ایجاد کند و نیازهای ما را در حوزه تهاجمی برطرف کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضها و ناآرامیهای اخیر در ایران ضمن تاکید بر آزادی بیان و حق اعتراض برای همه مردم ایران افزود: آنچه از این اعتراضات در رسانههای غربی منعکس میشود با آن چیزی که در میدان رخ میدهد کاملا متفاوت است و ما از رسانههای چین انتظار داریم تا واقعیتهای ایران را ببینند و فریب رسانههای غربی را نخورند.
رحمانی فضلی درباره احتمال تجاوز دوباره دشمن به خاک ایران و نقشه آمریکاییها برای سوء استفاده از اعتراضها و ناآرامیهای اخیر با هدف ضربه زدن دوباره به ایران گفت: اگر چه با توجه به شرایط موجود و تجربه جنگ ۱۲ روزه، احتمال خطای محاسباتی آمریکاییها پایین است، اما به همه سناریوها فکر کردیم و خود را برای مقابله با هر نوع کنشی از سوی دشمن آماده کردیم و هر اتفاقی که بیفتد و هر سناریویی که اجرا شود ما برای مقابله با آن آمادگی کامل داریم.
وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که رخ داده همه پیش بینیها را انجام دادهایم و باتوجه به هر نوع اقدامی از سوی دشمن، پاسخ لازم را خواهیم داد. اگر آمریکاییها بخواهند اشتباهی انجام دهند، قطعا بحرانی در منطقه ایجاد خواهد شد که دامنه آن برای هیچکسی قابل مدیریت نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال ازسرگیری مذاکره و گفتوگو با آمریکاییها گفت: ما هم در عمل و هم در سخنانمان اعلام کردهایم که به مذاکره و توافق از طریق گفتوگو معتقدیم، اما این آمریکاییها بودند که هر بار زیر میز مذاکره زدند، از برجامی که خودشان آن را امضاء کرده بودند، خارج شدند و در حالی که ما در حال گفتوگو با آنها بودیم به ما حمله کردند؛ بنابراین ما نسبت به آنها کاملاً بیاعتماد شدهایم. زیرا بدقولیها و بدعهدی و عدم التزام آنها به تعهداتشان را دیدهایم.
رحمانی فضلی افزود: با این حال اگر کشورهای بزرگی مثل چین یا روسیه ضمانت کنند و تضمینهای عملی بدهند که آمریکاییها به تعهداتشان پایبند خواهند ماند آن وقت میشود به گفتوگو و مذاکره فکر کرد، اما سوال اینجاست که آیا کشورهایی همچون روسیه، چین و اروپاییها میتوانند متعهد ماندن آمریکاییها به آنچه میگویند را تضمین کنند. بعید است، اما اگر این اتفاق بیافتد مسیری برای گفتوگو باز خواهد شد.
رحمانی فضلی افزود: البته ما برای حل مشکلاتمان و بی اثر کردن تحریمها فقط به مذاکره با آمریکا نگاه نمیکنیم، ما دوستان خوبی مثل چین و روسیه داریم و همسایگانی که با آنها روابط خوبی داریم و از طریق آنها این شرایط را همسپری خواهیم کرد.
سفیر ایران در چین در پایان دومین نشست خبری خود با رسانههای این کشور پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران در چین تصریح کرد: ما به عنوان کشور ایران، به عنوان کشوری باستانی، دارای تمدنی کهن به دنبال صلح امنیت و توسعه برای خودمان، برای منطقه و برای همه کشورها هستیم. ما از جنگ آسیب زیادی دیدهایم و صدمات زیادی متحمل شدهایم و هر روز در منطقه خود شاهد کشته شدن انسانهای بی گناه، آواره شدن مردم و تخریب زیرساخت و ویران شدن خانهها هستیم؛ بنابراین ما نیز همسو با گفتههای آقای شی، رئیس جمهور چین به صلح جهانی، توسعه جهانی، امنیت جهانی معتقدیم و هرکس دست صلح ودوستی دراز کند ما هم دست او را میفشاریم.
وی در پایان گفت: برای حفظ امنیت و دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود و ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوز از هر اقدامی که در راستای حقوق مشروع خود بدانیم، استفاده خواهیم کرد.