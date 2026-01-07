به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمد شفیعی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و اشتغال استان کرمانشاه با اشاره به مطالعات انجام‌شده در حوزه انرژی خورشیدی افزود: برنامه‌ریزی برای تامین ۲۰ مگاوات برق مصرفی شهر از این طریق انجام شده ضمن اینکه پیک مصرف برق شهرستان ۲۸ مگاوات و مصرف داخل شهر بین ۱۸ تا ۲۰ مگاوات است.

وی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم قصرشیرین در کنار کشاورزی و دامداری، حوزه انرژی خورشیدی است که در چند ماه گذشته کارشناسی‌های میدانی گسترده‌ای برای آن انجام شده است.

فرماندار قصرشیرین گفت: در مذاکرات کارشناسی با شورای شهر و اداره برق، مقرر شد شهرداری با استفاده از تسهیلات سفر رئیس جمهور، نسبت به تامین ۲۰ مگاوات برق شهر اقدام کند و شرکت توزیع برق نیز چارچوب فنی و قانونی آن را تایید کرده است.

شفیعی به مکان‌یابی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در محدوده جاده خسروی به دلیل وجود خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت و همچنین در جاده گیلانغرب (محدوده شیرین) نزدیک به پست‌های برق، زمین‌های مناسبی برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.

وی افزود: در محدوده قصرشیرین یک زمین ۲۰ هکتاری متعلق به صدا و سیما وجود دارد که از دهه ۸۰ تاکنون استفاده محدودی از آن شده و می‌تواند به بهترین نقطه برای اجرای این طرح تبدیل شود، برای هر مگاوات انرژی خورشیدی حدود یک و نیم هکتار زمین نیاز است که در پنج نقطه داخل شهر و حومه آن مکان‌یابی شده است.

فرماندار قصرشیرین در ادامه با اشاره به دغدغه‌های حوزه تسهیلات اشتغال، گفت: ماه گذشته دستوری برای راه‌اندازی صندوق کارآفرینی امید در شهرستان صادر شد، اما به دلیل عدم استقرار کارشناس مربوطه در محل، پرداخت تسهیلات هفت میلیارد تومانی با تاخیر مواجه شده است.

وی با قدردانی از بانک‌های حاضر در استان به ویژه بانک سپه، خواستار تسریع در تعیین تکلیف ساختمان‌های نیمه‌کاره و رفع موانع پرداخت تسهیلات شد.

شفیعی با بیان اینکه سطح پرداختی تسهیلات اشتغال در قصرشیرین تنها سه درصد است، افزود: از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته‌شده، تنها حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان پرداخت شده که نیازمند توجه ویژه مسوولان استانی است.