به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،هفته یازدهم لیگ برتر والیبال ایران اولین باخت در کارنامه شاگردان عطایی ثبت شد

هفته یازدهم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال امروز از سر گرفته شذ

در یکی از مهم‌ترین دیدارهای این هفته، تیم چادرملو اردکان در خانه میزبان فولاد سیرجان، صدرنشین رقابت‌ها، بود و موفق شد سه صفر تیم سیرجان را شکست دهد تا اولین شکست در کارنامه بهروز عطایی در ابن فصل به ثبت برسد

با این نتیجه فولادسیرجان ایرانیان در رده دوم جا گرفت