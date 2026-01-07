بانوان آوج با وجود حضور فعال در ۱۱ رشته ورزشی، اما با کمبود امکانات مناسب روبه‌رو هستند؛ مسئله‌ای که ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی ویژه آنان را برجسته کرده است.

نیاز بانوان آوج به فضا‌های ورزشی و تفریحی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بانوان شهرستان آوج مدت‌هاست خواستار ایجاد فضا‌های مناسب برای ورزش و تفریح هستند؛ مطالبه‌ای که نبود آن نه تنها فرصت‌های نشاط اجتماعی را محدود کرده بلکه مسیر فعالیت ورزشی آنان را نیز دشوار ساخته است.

سالن ورزشی موجود در این شهر به دلیل کمبود تجهیزات گرمایشی و استفاده چندمنظوره برای برنامه‌های مختلف، عملاً پاسخگوی نیاز بانوان نیست و زمان‌های اختصاص‌یافته برای ورزش نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود.

مسئولان ورزش شهرستان اعلام کرده‌اند در صورت ورود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امکان احداث سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی ویژه بانوان فراهم خواهد شد.

در حال حاضر، ۱۶ رشته ورزشی در آوج فعال است که بانوان در ۱۱ رشته حضوری پررنگ دارند؛ موضوعی که اهمیت ایجاد زیرساخت‌های جدید برای حمایت از ورزش بانوان را دوچندان می‌کند.