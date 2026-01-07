به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار جغتای در جلسه دورهمی خبرنگاران رسانه ملی در شهرستان های غرب استان که با میزبانی جغتای برگزارشد، با تأکید بر نقش بی‌ بدیل رسانه‌ ها در فرآیند توسعه، گفت: رسانه‌ ها بازوی راهبردی توسعه هستند و شکوفایی هر منطقه‌ در سطح محلی، ملی و بین‌ المللی بدون بهره‌ گیری هوشمندانه از ابزار قدرتمند رسانه امکان‌ پذیر نیست.

حسن ابارشی افزود: در دنیای امروز، موفقیت در عرصه‌ های توسعه‌ ای، سیاسی و بین‌ المللی بدون استفاده مؤثر از ظرفیت رسانه ممکن نیست.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رسانه‌ ها در جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: حمایت‌ های دولت و حاکمیت از خبرنگاران در رسانه‌ های رسمی و فعالان فضای مجازی با نقد منصفانه ادامه دارد.

فرماندار جغتای با تأکید بر همراهی رسانه با دولت در عرصه حاکمیتی و توسعه‌ ای، خاطرنشان کرد: نگاه ما به رسانه صرفا نظارتی نیست، بلکه رسانه شریک و همکار دولت در پیشبرد اهداف توسعه‌ ای است.

ابارشی با بیان اینکه شهرستان‌ های غرب خراسان از ظرفیت‌ های بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری برخوردار هستند، تصریح کرد: متأسفانه بخشی از این توانمندی‌ ها آن‌ گونه که باید معرفی نشده‌ اند و این رسانه‌ ها هستند که می‌ توانند با نمایش ظرفیت‌ های منطقه، راه جذب سرمایه‌گذار و تصمیم‌ سازان را هموار کنند.

وی ادامه داد: دولت به تنهایی قادر به تحقق کامل توسعه نیست و برای موفقیت در این مسیر نیازمند همراهی و ظرفیت رسانه‌ ها است.

فرماندار جغتای با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم مبتنی بر شفافیت و تعامل سازنده با رسانه‌ ها، ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه‌ جانبه اصحاب رسانه، شتاب توسعه در غرب خراسان افزایش یابد و ظرفیت‌ های بالقوه در حوزه‌ هایی چون معدن، کشاورزی و گردشگری به فعلیت برسد.

حجت اسلام جواد تقی پور امام جمعه جغتای نیز با اشاره به نقش رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه و اتفاقات اخیر در کشور، گفت: خبرنگاران رسانه ملی در این حوادث روایت اول را ارایه کردند که جای تجلیل دارد، خبرنگاران جایگاه والا و نقش مهمی دارند و آنان دیده بان نظام اسلامی هستند.

در بازدیدی که خبرنگاران رسانه ملی شهرستان غرب استان از قدیمی ترین معدن کرومیت کشور در روستای گفت جغتای و مجتمع فرو‌کروم داشتند از نزدیک با فرایند استخراج تا فرآوری کرومیت برای مصرف در کشور و صادرات آشنا شدند.