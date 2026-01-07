تأکید بر راهاندازی سامانه رصد طرحهای کلان انرژی
رئیس جمهور بر ضرورت راهاندازی سامانه رصد طرحهای کلان این عرصه تأکید کرد و گفت: اجرای نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در ساز و کار عملیاتی این طرحها میتواند سرعت اجرا و انگیزه مجریان را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست نظارت بر پیشبرد طرحهای افزایش تولید در عرصه انرژی، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این نشست، روند اجرایی و میزان پیشرفت طرحهای جمعآوری گازهای فلر (همراه)، برنامه افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت کشور، «توسعه میدان نفتی آزادگان و طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، راهکارهای سرعت اجرای این طرحها» و شیوههای تأمین مالی طرحهای نفتی، بررسی شد.
رئیس جمهور در این نشست، بار دیگر بر ضرورت راهاندازی سامانه رصد طرحهای کلان و ملی، بهویژه در عرصه طرحهای افزایش تولید انرژی، تأکید کرد.
پزشکیان تصریح کرد: اجرای نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در ساز و کار عملیاتی این طرحها میتواند سرعت اجرا و انگیزه مجریان را افزایش دهد.
در این نشست، مقرر شد که فرایند واگذاری طرحهای جمعآوری گازهای همراه (فلر) سریعتر و تأمین تجهیزات و منابع ارزی لازم برای اتمام طرحها آسانتر انجام شود.
همچنین مقرر شد با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بستههای تأمین مالی متناسب برای سرعت در اجرای طرحهای افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت، تنظیم و تدوین شود.
درباره توسعه میدان نفتی آزادگان نیز در نشست امروز اعلام شد که با تنفیذ و ابلاغ قرارداد شرکت سرمایهگذار در ساز و کار جدید و تأمین مالی انجامشده از طرف آن، گام مهمی در زمینه برطرفشدن معطلی طولانیمدت اجرای این طرح، برداشته و برنامه زمانبندی اجرا به فوریت، تهیه و در حداقل زمان ممکن آغاز شود.
همچنین، الگوی تأمین منابع مالی لازم برای طرح فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در این نشست، ارائه و تصمیمگیری شد که پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد، وارد مرحله اجرا شود.
موضوع تأمین منابع ارزی دیگر طرحهای افزایش ظرفیت تولید در عرصه انرژی نیز بررسی و مقرر شد که کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن بررسی روشهای مختلف، بسته مشخص تأمین منابع مالی این طرحها را ارائه کنند.