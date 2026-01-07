رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر از بازدید و ارزیابی عملکرد مراکز معاینه فنی شهرستان خبر داد و تأکید کرد: این پایش‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، کاهش آلایندگی خودرو‌ها و بهبود کیفیت هوای شهری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیده خدنگی با اعلام این خبر گفت: بازدیدهای میدانی از مراکز معاینه فنی شهرستان اسلامشهر با حضور اعضای ستاد معاینه فنی انجام شد که طی آن، عملکرد تجهیزات فنی مورد بررسی قرار گرفت و تست‌ هایی بر روی خودروهای مراجعه‌ کننده انجام شد

وی افزود: در جریان این بازدیدها، تذکرات لازم به مسئولان مراکز برای بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت ارائه خدمات معاینه فنی ارائه شد.



خدنگی با تأکید بر نقش مؤثر ستاد معاینه فنی در نظارت زیست‌ محیطی شهرستان‌ ها اظهار داشت: بازرسی‌ های دوره‌ ای و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز معاینه فنی، نقش مهمی در صحت عملکرد، راستی‌ آزمایی و افزایش کیفیت گواهی‌ های معاینه فنی دارد که نتیجه آن کاهش آلایندگی خودروها، بهبود کیفیت هوا و ارتقای سلامت عمومی است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در پایان با اشاره به سهم بالای بخش حمل‌ و نقل در آلودگی هوا تصریح کرد: معاینه فنی خودروها ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی و حقوق شهروندان دارد و به همین دلیل نظارت بر روند صدور گواهی‌ های معاینه فنی به‌ صورت منظم و بر اساس ضوابط قانونی با جدیت ادامه خواهد داشت.