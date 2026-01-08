تعداد مساجد میزبان در آیین معنوی اعتکاف از ۷۹ به ۱۴۴ و شمار ثبت‌نام‌کنندگان از بیش از ۱۱ هزار نفر به بیش از ۱۳ هزار نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ آمار شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف زنجان امسال نسبت به مدت مشابه قبل رشد قابل توجهی داشته است؛ سال گذشته این آیین معنوی در ۷۹ مسجد برگزار شد و بیش از ۱۱ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند اما امسال تعداد مساجد به ۱۴۴ عدد رسید و شمار ثبت‌نام‌کنندگان نیز از مرز ۱۳ هزار نفر گذشت.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد مساجد میزبان اعتکاف با افزایشی حدود ۸۲ درصد و تعداد ثبت‌نامی‌ها با رشدی نزدیک به ۱۸ درصد همراه بوده و گستره برگزاری اعتکاف در سطح شهر و میزان مشارکت مردمی هر دو روندی صعودی داشته‌ که بیانگر استقبال بیشتر مردم از این سنت معنوی است.

در بخش دانش‌آموزی نیز آمارها نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است؛ سال گذشته بیش از ۶ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف ثبت‌نام کرده بودند، در حالیکه امسال این آمار نزدیک به هشت هزار نفر رسیده است.

این تغییر بیانگر افزایش نزدیک به ۲ هزار نفر و رشد حدود ۳۳ درصدی مشارکت دانش‌آموزان نسبت به سال قبل است؛ بنابراین اعتکاف امسال نه تنها از نظر تعداد مساجد و ثبت‌نام‌کنندگان عمومی، بلکه در میان قشر دانش‌آموزی نیز با استقبال گسترده‌تر و حضور پررنگ‌تری همراه بوده است.