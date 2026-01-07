دانشگاهیان آذربایجان غربی یاوه گویی‌های ترامپ و نتانیاهوعلیه ملت بزرگ ایران را محکوم و برایستادگی پای وطن تاکید می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حمایت از اغتشاشگران؛ تنها راه پیش روی مستکبران و بدخواهان این سرزمین خصوصا آمریکا بعد از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.

یاوه گویی‌های ترامپ و نتانیاهو علیه ملت بزرگ ایران تمامی ندارد و این بار نیز همچون سال‌های گذشته طرح ایجاد ناآرامی در داخل کشور تنها سناریوی سردمداران غربی در راس آنها آمریکاست.

ملت ایران به ویژه دانشگاهیان آذربایجان غربی صف اعتراض کنندگان را از اغتشاش‌گران جدا می‌دانند و هر زمانی که‌پای وطن در میان باشد از جان هم می‌گذرند .

گزارش دارد....