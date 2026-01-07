تیم والیبال بانوان مس رفسنجان در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر بانوان، در دیداری خارج از خانه میهمان تیم شهرداری مقاومت تبریز بود و با نتیجه ۳ بر ۱ تن به شکست داد.

این باخت، چهارمین شکست مس رفسنجان در فصل جاری لیگ برتر بود تا نارنجی‌پوشان از شش مسابقه تنها موفق به کسب دو پیروزی شوند؛ آماری ضعیف و نگران‌کننده برای این تیم . مسیری که شباهت زیادی به شرایط تیم والیبال مردان باشگاه دارد و زنگ خطر را برای ادامه فصل به صدا درآورده است.