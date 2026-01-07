به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدرضا حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع کنگره شهدای غریب در اسارت افزود: تاکنون ثبت ۱۷۶ شهید غریب در اسارت انجام شده است و ۲۱ شهید دیگر در جاده‌های متصل به شهر‌های مرزی استان نیز شناسایی شده‌اند.

وی محور اصلی برنامه‌های اجرا شده را شناسایی و ثبت اسامی شهدای غریب عنوان کرد و افزود: انتشار آثار و مستندات، محور دوم فعالیت‌ها است که در این بخش با ۱۷۴ راوی مصاحبه و خاطره‌گویی مکتوب انجام شده و منجر به انتشار کتاب‌هایی با هدف ثبت و ضبط روایت شهدای غریب در اسارت شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ادامه داد: ادواره‌های متعددی در دانشگاه‌ها و مدارس سراسر استان برگزار شد. همچنین اجلاسیه استانی شهدای غریب در اسارت در آبان‌ماه ۱۴۰۲ در اهواز انجام شد که یکی از بهترین یادواره‌های کشوری بود و توسط کنگره شهدای غریب در اسارت مورد تایید قرار گرفت.حسینی تاکید کرد: دیدار با خانواده‌های شهید غریب در اسارت توسط همکاران بنیاد و همرزمان آزاده ادامه دارد و منجر به جمع‌آوری آثار باقی‌مانده از شهدا و نیز روایت‌گری مظلومیت این عزیزان در مراسم‌های مختلف شده است.

وی به اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی با نام شهدای غریب در اسارت اشاره کرد و گفت: با همراهی معاونت فرهنگی بنیاد و آزادگان، مسابقات فرهنگی و هنری برگزار و برنامه‌های ورزشی نیز به نام شهدای غریب در اسارت نام‌گذاری شده است. همچنین عطرافشانی و گلباران مزار شهدای غریب در اسارات در تمامی شهرستان‌های استان انجام شده و همچنان ادامه دارد.

حسینی از برگزاری یادواره شهدای غریب در اسارت در مرز شلمچه در ایام اربعین سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این یادواره با استقبال خوب زائران و مردم رو به رو شد و عکس‌های شهدای غریب در اسارت نیز در میان عکس‌های دیگر شهدا به زائران اهدا شد.

وی در ادامه به دیگر اقدامات انجام‌شده از جمله روایت‌گری در مدارس، مصاحبه با راویان، تبلیغات محیطی، برگزاری اردو‌های فرهنگی و هنری و تجلیل از خانواده‌های شهدا اشاره کرد و از تمامی دست‌اندرکاران، روسای شهرستانی و اصحاب رسانه که در این مسیر با بنیاد همکاری داشتند تشکر کرد.

حسینی در پایان از برنامه‌ریزی برای اعزام تعدادی از خانواده‌های شهدا به مشهد مقدس در آستانه کنگره شهدای غریب خبر داد و افزود: این عزیزان علاوه بر حضور در کنگره، به زیارت خواهند رفت. برنامه‌های مستمر دیگری نیز توسط معاونت فرهنگی و ستاد کنگره در دست تکمیل و اجرا است.



