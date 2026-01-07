پخش زنده
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: جایزه «جوان سال» با هدف شناسایی و تجلیل از جوانان برتر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «تردست» معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام اظهار داشت: جشنواره جایزه «جوان سال» با هدف شناسایی، تکریم و تجلیل از جوانان برتر استان در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار میشود.
وی افزود:جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال علاقهمند میتوانند تا تاریخ ۲۰ دیماه با مراجعه به سامانه «جوان پلاس» نسبت به ثبتنام، بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کرده و خود را در معرض رقابت قرار دهند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام اضافه کرد: این جشنواره در چهار بخش طراحی شده است که شامل حوزههای فرهنگی و هنری، اجتماعی و سلامت، علمی، فناوری و کارآفرینی میشود و تمامی جوانانی که در این حوزهها فعالیت شاخص دارند، امکان حضور و انتخاب شدن در این جشنواره را خواهند داشت.
وی اعلام کرد: پس از پایان مهلت ثبتنام و از تاریخ ۲۰ دیماه، آثار و مستندات شرکتکنندگان در مرحله داوری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
تردست یادآور شد: آیین تجلیل از برگزیدگان مرحله شهرستانی و استانی همزمان با هفته جوان سال جاری و در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ بهمنماه برگزار خواهد شد.