معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: جایزه «جوان سال» با هدف شناسایی و تجلیل از جوانان برتر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «تردست» معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام اظهار داشت: جشنواره جایزه «جوان سال» با هدف شناسایی، تکریم و تجلیل از جوانان برتر استان در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود.

وی افزود:جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال علاقه‌مند می‌توانند تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه با مراجعه به سامانه «جوان پلاس» نسبت به ثبت‌نام، بارگذاری مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کرده و خود را در معرض رقابت قرار دهند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام اضافه کرد: این جشنواره در چهار بخش طراحی شده است که شامل حوزه‌های فرهنگی و هنری، اجتماعی و سلامت، علمی، فناوری و کارآفرینی می‌شود و تمامی جوانانی که در این حوزه‌ها فعالیت شاخص دارند، امکان حضور و انتخاب شدن در این جشنواره را خواهند داشت.

وی اعلام کرد: پس از پایان مهلت ثبت‌نام و از تاریخ ۲۰ دی‌ماه، آثار و مستندات شرکت‌کنندگان در مرحله داوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تردست یادآور شد: آیین تجلیل از برگزیدگان مرحله شهرستانی و استانی همزمان با هفته جوان سال جاری و در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.