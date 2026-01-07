انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید را در ۹ ماه منتهی به دی سال ۱۴۰۴ در زنجیره فولاد کشور منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد رشد و حجم تولید محصولات میانی ۷.۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید ۹ ماه منتهی به دی سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور نشان می‌دهد که حال تولید آهن اسفنجی در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۲ درصد، تولید کنسانتره سنگ آهن ۷.۷ درصد و تولید گندله سنگ آهن ۲.۳ نیز افزایش داشته است.

علاوه بر افزایش دمای هوا در پاییز امسال در مقایسه باه سال گذشته و در نتیجه اعمال محدودیت‌های گازی کمتر بر فولادسازان، مدیریت بهینه واحد‌های تولیدی در مقابله با این محدودیت‌ها باعث شده تا رشد تولید به ثبت برسد.

کاهش تولید تیرآهن در نه ماه گذشته امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۲۱.۶- درصد) بیش‌تر از سایر محصولات زنجیره فولاد بوده که عمدتاً ناشی از تغییرات در خطوط تولید ذوب آهن اصفهان به دلیل رعایت اصل تولید اقتصادی بوده است.

کاهش تولید ورق‌های فولادی بیشتر به دلیل رکود بازار فروش این محصولات به ویژه در بخش‌هایی همچون لوازم خانگی، موانع صادراتی و در عین حال تداوم واردات ارزیابی می‌شود.