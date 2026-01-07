به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز تعدادی از بازاریان و اصناف قزوین با ابراز نارضایتی نسبت به عدم ثبات قیمت‌ها و نوسانات ارزی تجمع آرامی برگزار کردند.

مطالبات بازاریان آنگونه که در شعار‌ها مشخص بود، گلایه از وضعیت نابسامان اقتصادی بود.

اما این تجمع آرام به سرعت مورد سواستفاده اوباش و اغتشاشگران قرار گرفت که با تخریب اماکن عمومی و حمله به سمت نیرو‌های انتظامی همراه شد.

اگرچه در روز‌های اخیر تامین و توزیع کالا‌های اساسی با نوسانات ارزی دچار مشکلاتی بوده، اما مسئولان اقتصادی از ساماندهی بازار و توزیع متوازن مایحتاج مردم در اسرع وقت خبر دادند.

نگرانی اصناف و بازاریان در راستای تامین کالا‌ها و ثبات قیمت هاست که به گفته مسئولان بزودی با اتخاذ استراتژی‌های ویژه ساماندهی خواهد شد.